Королевская не намерена отказываться от жесткого контроля ввоза в Украину гуманитарки

Министерство социальной политики для прекращения ввоза на территорию Украины контрабандных товаров под видом гуманитарной помощи намерено продолжить политику жестокого контроля.

Об этом заявила министр соцполитики Наталья Королевская, выступая в Верховной Раде.

«Гуманитарные грузы использовались как коридор поступления контрабанды. С января эта процедура была приостановлена», - заявила Королевская, отвечая на вопрос депутатов от оппозиции о надвигающейся гуманитарной катастрофе.

«Контрабанда через гуманитарку в Украину не пройдет. Ясно?», - добавила она.

При этом министр уточнила, что в министерство поступило 450 заявлений о прохождении груза как гуманитарной помощи, однако после проверок разрешения на ввоз товаров получили лишь 253 обращения.

«Но, уважаемые депутаты, если вас волнует, когда будет кабриолет «Ауди» красного цвета доставлен 85-летнему ветерану, то он не будет доставлен. Если вас интересует, когда будут поставлены ждущие на границе авто, предназначенные для теневого рынка, но они не попадут (в страну)», - заявила министр, уточнив, что зачастую под видом гуманитарной помощи пытаются ввезти в Украину корм для животных.

Народный депутат от «Батькивщины» Андрей Павловский, ссылаясь на письмо посла Дании, заявил, что из-за действий министерства в Украину не могут попасть медикаменты для больных сахарным диабетом на 2 млн долл.

Как сообщал УНИАН, ранее Минсоцполитики заявило, что в Украину под видом гуманитарной помощи пытались ввезти две дорогие иномарки. Житель Сумской области, которому исполнилось 76 лет, «пытался ввезти в Украину Audi A5, оценочная стоимость которого достигает 350 тыс. грн. Другим ярким примером может стать попытка ввести под видом гуманитарной помощи «Лексус CT200 Hibrid» 2012 года выпуска стоимостью более 300 тыс. грн. Также по данным министерства, сейчас на границе стоят 132 автомобиля, часть из которых имеет достаточно сомнительное назначение.