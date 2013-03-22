Королевская считает, что “на правильном пути”, поскольку заговорили о ее отставке

Министр социальной политики Наталия Королевская считает, что она “на правильном пути”, поскольку заговорили о ее отставке. Об этом она написала в Фейсбуке.

Она пишет: “Заговорили о моей отставке – после 3-х месяцев работы. Следовательно, мы на правильном пути!”. “Говорят об отставке, по-видимому, те, кому выгодно, чтобы «социальные гривни» не доходили к бедным, а оседали в чьих-то карманах”, - пишет министр. Н.Королевская отмечает, что “после того, как мы остановили контрабанду, которая шла под видом «гуманитарки», и начались разговоры об отставке”. “Думаю, это не случайно. Могу представить, что будут говорить, когда депутаты вынуждены будут отказаться от своих льгот”, - пишет она.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу “Батькивщины”, член комитета по вопросам соцполитики и труду, народный депутат фракции "Батькивщина" Андрей Павловский отметил, что оппозиция требует срочно заслушать отчет министра социальной политики Н.Королевской в связи с катастрофической ситуацией вокруг растаможивания международной гуманитарной помощи.

"В связи с бездарной политикой нового министра соцполитики Королевской фактически происходит катастрофа с международной гуманитарной помощью для наиболее уязвимых слоев населения", - сказал он.

По его словам, на заседании комитета затрагивался вопрос о том, что из 519 международных гуманитарных грузов, которые направлены в Украину благотворительными организациями, на границе растаможены лишь два.

"На таможне до сих пор простаивают такие гуманитарные грузы, как рождественские подарки детям-сиротам; медпрепараты для диабетиков; стоит помощь для малообеспеченных многодетных семей; инвалидные кресла и другое оборудование для инвалидов", - сказал он.

А.Павловский сообщил, что такая ситуация возникла в связи с реорганизацией соответствующей межведомственной комиссии, функции которой передали министерству Королевской, которая с декабря прошлого года не смогла осуществить ни одного шага в этом направлении.

По словам народного депутата, в связи с бездействием министра, к правительству Украины обратился уполномоченный посол Королевства Дания с требованием срочно растаможить препараты с ограниченным сроком пригодности для диабетиков, которые Дания бесплатно предоставляет на сумму 2 миллиона долларов.

А.Павловский сообщил, что Комитет по вопросам соцполитики вчера рассмотрел этот вопрос с участием представителей благотворительных гуманитарных организаций, представителей организаций инвалидов, по результатам чего было принято решение о срочном отчете Н.Королевской, бездействие которой может привести к гуманитарной катастрофе.