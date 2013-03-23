МИД Украины рассчитывает, что ЕС скоро закончит подготовку к упрощению оформления виз

В Министерстве иностранных дел Украины рассчитывают, что Европейский Союз в ближайшее время завершит необходимые процедуры для вступления в силу усиленного Соглашения об упрощении оформления виз.

Об этом говорится в комментарии Департамента информационной политики МИД Украины в связи с ратификацией Верховной Радой Украины указанного соглашения.

«Рассчитываем, что сторона ЕС в ближайшее время также завершит необходимые процедуры с целью вступления в силу этого соглашения», - говорится в комментарии.

В МИД считают, что ратификация соглашения будет способствовать реализации евроинтеграционных устремлений Украины, позволит интенсифицировать взаимодействие между Украиной и ЕС во всех сферах и станет важным шагом в контексте обеспечения прав граждан Украины на свободу передвижения.

В МИД напомнили, что в добавление к 14 категориям, предусмотренным действующим Соглашением, льготами и преимуществами Соглашения об упрощении оформления виз смогут воспользоваться дополнительно еще 9 категорий граждан Украины.

Положениями Соглашения также предусматривается определение четких сроков действия многократных виз; отмена повышенных сборов за оформление виз в ускоренном порядке всем категориям граждан, на которых распространяется Соглашение; возможность срочного оформления визы лицам, которые проживают на значительном расстоянии от места подачи ходатайства; урегулирование деятельности посредников и ограничение стоимости их услуг; усовершенствование порядка оформления виз для представителей СМИ; введение безвизового режима для лиц, которые пользуются биометрическими служебными паспортами Украины.

Кроме того, по настоянию украинской стороны в тексте обновленного Соглашения отражено решение Варшавского саммита Восточного партнерства относительно возможности введения безвизового режима для граждан Украины после выполнения соответствующих технических условий.

Соглашение вступает в силу для Украины в первый день второго месяца с даты получения последнего письменного сообщения сторон о выполнении внутригосударственных процедур.

Как сообщал УНИАН, 22 марта т.г. Верховная Рада приняла закон «О ратификации Соглашения между Украиной и Европейским Союзом о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейским Содружеством об упрощении оформления виз».