Европарламент определится с дальнейшим упрощением виз для Украины 17 апреля

Брюссель. Европарламент планирует определиться относительно дальнейшего упрощения виз с Украиной 17 апреля.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, этот вопрос предварительно внесен в повестку дня сессии Европарламента, которая состоится с 15 по 18 апреля в Страсбурге.

Как сообщал УНИАН, 22 марта 2013 года Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение о внесении изменений в соглашение об упрощении оформления виз с ЕС.

Ранее, 21 февраля с. г., Комитет по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Европарламента поддержал дальнейшее упрощение визового режима с Украиной. За проект доклада Клода Мореса (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Великобритания) проголосовали 39 членов Комитета, против – 3, воздержались – 6.

22 января Комитет по вопросам иностранных дел Европарламента дал согласие на поддержку Соглашения о внесении изменений в соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз. Украина и ЕС подписали соглашение о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейскими Сообществами об упрощении оформления виз 23 июля 2012 года.

Изменения предусматривают дальнейшее упрощение в требованиях по предоставлению документов при подаче заявок на визы для журналистов и водителей международных грузовых и пассажирских перевозок, а также упрощение для технического персонала, сопровождающего журналистов, близких родных граждан одной из стран ЕС, сопровождающих лиц, которые путешествуют с целью решения медицинских проблем, представителей гражданского общества, которые направляются для участия в семинарах, тренингах и т. п., лиц, едущих для участия в международных выставках симпозиумах и семинарах, а также представителей религиозных организаций, участвующих в официальных трансграничных программах сотрудничества ЕС.

Документ также предусматривает возможность безвизовых путешествий для владельцев биометрических служебных паспортов на период до 90 дней в течение 180 дней.

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