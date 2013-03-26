Украина приступила ко второй фазе Плана действий по введению безвизового режима с ЕС - Рыбак

Варшава. Украинская власть приступила к реализации второй фазы Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил сегодня в Варшаве председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак на заседании Межпарламентской ассамблеи Украины, Польши и Литвы.

Глава украинского парламента назвал безвизовый режим важным аспектом европейской интеграции Украины, отметив, что украинская власть продолжает работу для выполнения согласованного плана, реализация которого позволит украинцам в будущем ездить в ЕС без виз.

В.Рыбак назвал среди последних достижений вступление в силу закона о биометрических паспортах.

"В связи с этим хотел бы подчеркнуть, что фактически мы уже приступили к реализации требований второй фазы Плана действий (о введении безвизового режима с ЕС) - имплементируем законодательные, стратегические и программные документы", - сказал спикер.

Председатель ВР также отметил важность контактов украинцев с гражданами других государств ЕС для безопасной Европы.

"Именно от динамики и интенсивности регулярных межчеловеческих контактов, которыми отмечены нынешние украинско-литовско-польские взаимоотношения, зависит, смогут ли они стать действительно надежным фундаментом формирования новой архитектуры общего европейского дома, а следовательно, зоной стабильности континента", - заявил В.Рыбак.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз предоставил Украине План действий по либерализации визового режима на саммите в ноябре 2010 года. Выполнение Плана действий должно стать основанием для отмены визового режима между Украиной и ЕС. План состоит из двух этапов: подготовка необходимого законодательства и реализация реформ, а его положения касаются четырех сфер: безопасности документов, нелегальной миграции, обеспечения общественного порядка и гражданских прав и свобод.

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