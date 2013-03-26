В Киеве из-за непогоды выплата пенсий за март продлена на 1 день

В Киеве из-за непогоды выплата пенсий за марта продлена на 1 день.

Об этом сообщил директор Департамента пенсионного обеспечения Министерства социальной политики Украины Николай Шамбир, проинформировали УНИАН в пресс-службе министерства.

По его словам, согласно законодательству, выплата пенсий ежемесячно проводится в определенные подневным календарным графиком дни с 4 по 25 число.

«Законодательством четко определены сроки, когда должны быть осуществлены пенсионные выплаты. Однако в Киеве из-за непогоды и введения чрезвычайного положения осуществление таких выплат продлено, и все, кто не получил деньги 22 и 25 марта в отделениях «Укрпочты», смогут это сделать во вторник 26 марта», - сказал он.

М.Шамбир также отметил, что в марте, так же, как и в предыдущие месяцы, пенсионные выплаты были профинансированы своевременно и в полном объеме. «Пенсионным фондом Украины в полном объеме завершено финансирование отделений «Укрпочты» и учреждений банков для выплат пенсий за март. Общая сумма профинансированных пенсионных выплат и денежных пособий составила 20,6 млрд грн», - сказал он.