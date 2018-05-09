Долги по зарплате погасят «после дождичка...»

В Украине растет задолженность по выплате зарплат. За февраль она увеличилась почти на 10%, превысив 1 млрд гривень. И это согласно официальной статистике, которая у нас, традиционно, редко совпадает с реалиями. Лидер по показателю – промышленность (601 млн грн), «аутсайдер» - сфера развлечений (41 тыс. грн).

В региональном разрезе наибольший объем задолженности по-прежнему в Донецкой области - 253 млн грн, наименьший в Черновицкой - 125 тыс. грн.

Между тем, министр труда и социальной политики Наталья Королевская утверждает, что зарплатной проблемы в бюджетном сегменте нет. По ее оценке, долг неактивных предприятий и предприятий негосударственной формы собственности составляет более 300 млн грн, предприятий-банкротов - 413 млн грн.

Выход из ситуации Минсоцполитики усматривает в создании гарантийного учреждения. «Соответствующий законопроект сейчас проходит окончательное согласование и к концу марта будет вынесен на обсуждение. Создание гарантийного учреждения – не наше изобретение, а общеевропейская практика», - пояснила Королевская. По ее словам, речь о создании каких-то новых структур не идет, вероятнее всего, обязательства по выплате долгов могут быть возложены на Фонд занятости. «Профицит бюджета Фонда занятости составляет порядка 2 млрд грн. И эти средства можно было бы использовать системно и эффективно», - считает Королевская. При это она подчеркивает, что окончательное решение о механизме возмещения зарплатных долгов будет обсуждаться с привлечением всех заинтересованных сторон.

Павел Розенко, народный депутат (фракция «Удар», с 2008 до июня 2010 года - первый заместитель министра труда и социальной политики, с 2010 до 2012 года - ведущий эксперт Центра Разумкова), считает, что есть две причины создавшейся ситуации. «Первая – снижение внимания правительства к этому вопросу. Если рассмотреть структуру задолженности, то четко понятно - обвалилась, в первую очередь, бюджетная сфера. А это – функция ответственности Камбина. К сожалению, заявление Королевской, что бюджетная сфера чиста от долгов, говорит о том, что министр не компетентна в данном вопросе. Например, по данным Госстата, произошло увеличение задолженности в сфере охраны здоровья на 45%. Охрана здоровья – исключительно бюджетная сфера. Там доля частного капитала практически равна нулю (5-7%). Тоже самое можно сказать о транспорте (рост 137%), сфере социальной политики и соцзащиты (на 20%). То есть, министр озвучила непрофессиональную информацию. Ситуация – исключительно пробелы Кабмина, в том числе послабление контроля Минсоцполитики», - отмечает Розенко.

Как подчеркнул народный депутат, в целом данные Госстата свидетельствуют о том, что экономика Украины в глубоком кризисе. Госбюджет не получает достаточное количество запланированных средств, таким образом расходы на выплату социальных гарантий не финансируются в полном объеме. «При этом Кабмин выбирает неправильные приоритеты в работе. Мы прекрасно знаем, что сейчас финансируется очень много «непрофильных» услуг – увеличение содержания госвласти, Верховной Рады, в то же время в законах четко выписано – первоочередными должны быть выплаты заработных плат, пенсий. А на деле получается, что органы власти получают все блага за счет экономии зарплат врачей, учителей, работников культуры, науки и других», - сказал Розенко.

«Относительно создания гарантийного учреждения на основе Фонда занятости, который у нас, по словам Королевской, бездефицитный, то он у нас дефицитный, что еще раз подтверждает некомпетентность министра. Дефицит заключается в том, что бюджет его рассчитывается с учетом завышенного Фонда оплаты труда. Он в течение 3-4 лет не выполняется, как и поступления в Фонд занятости. Причем гарантийное учреждение, в первую очередь, создается для выплат долгов предприятий-банкротов, хотя у нас сейчас возникают долги на предприятиях активных, работающих. Тут никакой фонд гарантирования ситуации не исправит. Я, лично, против предлагаемого решения проблемы. Фактически гарантийный фонд будут наполнять работающие предприятия, которые вовремя платят заработную плату, перечисляют в бюджет. Выходит, что за нерадивых руководителей предприятий будут платить добросовестные работодатели. То есть, можно будет просто открывать предприятия, не выплачивая работникам зарплату, потом его банкротить. А кто будет за все отвечать – государство, добросовестные работодатели. Поэтому данная идея – не является выходом из ситуации. Она обсуждается в течение 10 лет и постоянно откладывается. Другими словами, ничего нового и путного Минсоцполитики не предлагает.

Выход сейчас один – чтобы правительство выполняло обязательства перед теми людьми, которые работают на государство, перед бюджетниками. Чтобы правительство, в первую очередь, перечисляло средства на погашение перед ними долгов, а потом только осуществляло все остальные расходы – на улучшение жизни номенклатуры. С другой стороны, необходимо усиление ответственности и тут свое слово должна сказать прокуратура в отношении тех руководителей предприятий, которые несвоевременно платят заработную плату. Санкции законодательством к таким людям предусматриваются жесткие. Но, к сожалению, ни суды, ни прокуратура эффективно их не используют», - отметил Розенко.

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, отмечает, что долг по заработной плате - ответ бизнеса на процесс «отбеливания» зарплат. «По мере ужесточения борьбы с «конвертами» он будет расти. Но через 2-3 года проблема исчезнет. Правда, возникнет другая – повышение уровня безработицы. Бизнес будет отказываться от лишней рабочей силы, станет экономить. В результате, долг по заработной плате будет касаться только компаний, которые обанкротились. Но при этом безработица достигнет 7-8%. А выплата долгов по заработной плате предприятий-банкротов путем создания гарантийного учреждения - утопия. Большая часть данных предприятий - государственные, которые были закрыты «сверху» или реорганизованы. Поэтому данные долги, скорее всего, со временем «забудут». Что касается банкротства «настоящих» бизнес-структур, то, как правило, собственник долг выплачивает, но неофициально – «в конверте». Так что, в этом сегменте проблем не будет», - считает эксперт.

Павел Жебривский (экс-глава подкомитета по вопросам расходов госбюджета комитета ВР по вопросам бюджета) подчеркивает, что «накопление долгов, особенно в реальном секторе экономики, говорит не о том, что владельцы предприятий и управленцы не хотят выплачивать зарплату, а о том, что в Украине - рецессия. В стране недостаточно оборотных средств. Экономика практически не имеет доступа к финансовым институтам. Кроме того, банки устанавливают такие проценты, что говорить о кредитовании промышленных сфер сегодня не приходится. Что касается создания гарантийного учреждения, то такой элемент защиты людей имеет место быть, поскольку достаточно много предприятий-банкротов, где годами не выплачивается заработная плата. Это, так сказать, - "мягкая подушка". Основное, чтобы для реализации идеи не увеличили нагрузку на оплату труда. В данном вопросе главное – задействовать инструментарий для ускорения развития экономики, и тогда задолженности не будет. Все остальное – временные средства».

Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, также считает, что создание гарантийного учреждения – «метод, который может помочь в краткосрочной перспективе, он не решит проблему в корне. Необходимо менять ориентацию экономики с внешних рынков на внутренний, а также повышать эффективность и производительность труда, которые в последние несколько кварталов снижаются. Также нужно развивать IT-сектор, сокращать долю нерентабельных сегментов. Возможные проблемы на рынке труда можно решить за счет переподготовки и перепрофилирования сотрудников».

Александр Ткачев, начальник отдела инвестиционного анализа аналитического департамента компании Pro-Consulting, отмечает, что инициатива создания гарантийного учреждения должна пройти стадию общественно обсуждения и является пока, по сути, проектом закона. «Немаловажно, что средства, которые будут поступать в гарантийный фонд для погашения задолженности предприятий-банкротов - социальные взносы работающих компаний, которые имеют определенное целевое назначение. Также предложенная мера может вызвать такой побочный эффект, как создание условий, в которых бизнесу будет выгодно банкротство как средство перекладывания груза долгов на плечи других налогоплательщиков. Таким образом, идея Министерства социальной политики, учитывая положительный опыт других стран, действительно, будет иметь положительный эффект на урегулирование ситуации с задолженностью по зарплате в Украине, но для того, чтобы ее влияние на экономику в целом было позитивным, механизмы ее функционирования требуют более детального рассмотрения", - сказал эксперт.

Налоговые парадоксы

Но это только одна сторона «зарплатной» медали. Вторая – параллельно с долгами снижается размер номинальной заработной платы - за январь на 11,2% (3000 грн) против декабря 2012 года.

Власть успокаивает - «типичное сезонное явление, поскольку в декабре, перед Новым годом, традиционно осуществляются разнообразные дополнительные выплаты – вознаграждение по итогам года, за выслугу лет, выплаты за неиспользованный отпуск и т.д. В 2008-2012 годах сезонное уменьшение средней январской выплаты всегда составляло порядка 12%».

Если отбросить сам термин «средняя зарплата» - как говорится, средняя между 15 тысячами и 1,5, то тенденция настораживает. Плюс стагнация в промышленности, плюс рост госдолга, плюс дефицит торгового баланса, плюс пустая казна, плюс и еще раз плюс сегодняшний негатив, который каждый украинец ощущает по ухудшающему состоянию собственного кошелька. Но из этой чехарды власть тоже нашла выход - повысить уровень зарплаты, причем в полтора-два раза, она намерена «налоговым» способом, одновременно разрешить вопрос зарплатных долгов. Как отметил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, правительство планирует в марте внести в Верховную Раду законопроекты о снижении ставки единого социального взноса до 15% и расширении шкалы прогрессивного налога на доходы физических лиц со снижением минимальной ставки до 10%.

Смысл заключается в том, чтобы вывести имеющийся денежный ресурс на рынке труда, который оценивается от 150 до 250 млрд грн, из «тени». То есть, легализация «конвертов» принесет доход казне, которая будет в состоянии поднять уровень зарплат, нейтрализует кризис с их выплатой, а также увеличит возможность повышения соцгарантий.

Минсоцполитики в целом поддерживает идею. По словам Королевской, нагрузка на зарплату должна быть снижена, чтобы работодателю было выгодно платить зарплаты легально. «По разным оценкам, нелегальный объем зарплат в стране составляет 150 млрд грн. Нам бы хватило такого объема для того, чтобы провести перерасчет пенсий», – подчеркнула министр.

Министерство социальной политики рассчитывает, что в случае снижения ставки единого социального взноса, будут разработаны компенсаторные механизмы, способные покрыть снижение доходов бюджета Пенсионного фонда.

Налоговый консультант корпорации «Глобал Консалтинг» Антон Клименко считает, что снижение единого социального взноса до 15% даст максимальный эффект при внедрении целого перечня мер, в частности, действий по обеспечению роста базы обложения единым соцвзносом и стимулированию работодателя к повышению заработной платы.

Эксперт назвал сразу несколько ключевых шагов, которые могут позитивно отразиться на бизнесе и наполняемости госбюджета. В первую очередь, это - установление тарифной сетки по отраслям, профессиям и регионам. «Это позволит, отталкиваясь от минимальной заработной платы, достичь того, что бухгалтер в Киеве, например, будет получать зарплату не менее 2,5 минимальных зарплат, а в Чугуеве - не менее 1,8. Причем, это можно сделать, не прибегая к росту минимальной заработной платы», - пояснил Клименко.

По словам эксперта, также имеет смысл пересмотреть механизм индексации доходов граждан и стимулировать работодателя к периодическому повышению заработной платы.

Кроме того, по мнению экономиста, необходимо предпринять шаги по обеспечению исполнения законодательства: повысить заинтересованность работника в выплате ему официальной заработной платы, сформировать новые и изменить старые механизмы контроля над соблюдением трудового законодательства, в том числе и путем совмещения функций прокуратуры, Миндоходов, Минсоцполитики, либо совместный их контроль. К тому же, необходимо ужесточить меры ответственности за нарушение трудового законодательства, сформировать прямые механизмы действия уголовно- и административно-правовых норм и санкций за нарушение трудового законодательства.

«На сегодняшний день у ряда предприятий суммы «официальных» заработных плат работников ограничены совестью работодателя и размером минимальной заработной платы (при этом, в ряде случаев пренебрежение совестью и «перевод на неполный рабочий день» позволяют им платить единый соцвзнос с заработной платы меньше минимальной). Конечно, при этом серьезно нарушаются трудовые права работников, осуществляется неуплата налогов и взносов, разрушается принцип справедливости налогообложения», - сказал эксперт.

Розенко отмечает, что зарплатная задолженность – долг по легальной зарплате. «Серую» зарплату не контролируют, не пересчитывают, на данном рынке свои законы. Но снижение соцвзноса, действительно, может привести к легализации «конвертов» и повышению дохода бюджета, что, в свою очередь, будет способствовать повышению зарплат и пенсий, минимизировать риск невыплат. «Но до сегодняшнего дня правительственного законопроекта нет, есть законопроект от фракции «Удар» о снижении соцвзноса. Парадоксально сейчас складывается ситуация: документ рассматривается на данный момент в комитетах ВР, на обсуждение приходят представители правительства, в том числе Пенсионного фонда, которые категорически против принятия этого законопроекта. То есть, Кабмин должен определиться с концепцией проведение своей экономической политики. А то выходит так, что они с одной стороны декларируют правильные вещи, а с другой – в комитетах парламента рассказывают, что этого делать не следует. Хотелось бы последовательности в данном вопросе. Причем и Арбузов (первый вице-премьер), и Клименко (глава Миндоходов) выступают «за». Вот такая несогласованность в правительстве и приводит к задержкам с реализацией правильных решений, что мешает Украине двигаться вперед», - подчеркнул Розенко.

Таким образом, будем надеяться, что действенные меры (действенные, если власть прислушается к мнению экспертов) для решения перечисленных проблем будут приниматься. Хотя, традиционно, не в правилах верхов реализовывать все, что заявляется.

Елена Быстрицкая (УНИАН)