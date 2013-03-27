Механизм индексации пенсий усовершенствуют

Кабинет министров Украины планирует рассмотреть доработанный законопроект, касающийся назначения и проведения индексации пенсий за счет роста заработных плат. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Николай Азаров.

«Законопроект предлагает усовершенствовать порядок ежегодного перерасчета ранее назначенных пенсий посредством увеличения заработной платы, из которой назначена (пересчитана) пенсия, на коэффициент, который отвечает объему не менее 20% роста средней зарплаты по сравнению с предыдущим годом, но не менее роста инфляции. Это будет означать рост пенсий», - сказал глава правительства.

По его мнению, принятие этого законопроекта позволит усовершенствовать порядок назначения и индексации пенсий, обеспечить социальную справедливость, когда у людей будут равные условия индексации пенсии независимо от времени выхода на заслуженный отдых.

«Реализация такого механизма потребует рост расходов в 2013 года на 2,14 млн грн, которые предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда на 2013 год», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, в феврале Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда с доходами в 230,3 млрд грн, расходами - 252,1 млрд грн. С 1 января 2013 года размер минимальной пенсии в Украине составляет 894 грн, к 1 декабря 2013 года размер минимальной пенсии вырастет до 949 грн.