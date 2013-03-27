Соцвыплаты за март профинансированы в полном объеме, заявляет Королевская

Общий объем финансирования социальных выплат в марте составил почти 24 млрд грн, все выплаты осуществлялись своевременно и в полном объеме.

Об этом сообщила министр социальной политики Наталия Королевская во время брифинга в Кабинете министров, проинформировали УНИАН в пресс-службе министерства.

"Так, по состоянию на 26 марта выплата пенсий профинансирована в полном объеме – на 20 549,4 млн. грн. Все выплаты осуществляются согласно графику", – подчеркнула министр.

Н.Королевская также отметила, что общая сумма государственной помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям и инвалидам с детства, предоставленной в марте, профинансирована в полном объеме и составляет 3 млрд 208,9 млн грн.

Также, по словам Н.Королевской, с начала года осуществлены выплаты по фондам социального страхования - на сумму почти 6 млрд грн.

Министр отдельно заметила, что сложные погодные условия не везде позволили почтальонам своевременно принести пенсию или пособие. "Людям не стоит волноваться, это произойдет через день-два», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, министр соцполитики Наталья Королевская в конце февраля заявила, что доходная часть бюджета Пенсионного фонда Украины в марте может быть перевыполнена на 3-5%. При этом объем пенсионных выплат в феврале составил 20,560 млрд грн. Платежи в социальные фонды составили порядка 4 млрд грн, объем платежей по социальной помощи – 3,2 млрд грн.