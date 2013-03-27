Долги по зарплате растут за счет негосударственных предприятий - Королевская

Министр социальной политики Наталия Королевская утверждает, что долги по зарплате в Украине растут за счет предприятий негосударственной формы собственности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, об этом она сказала в среду, 27 марта, во время брифинга в Кабинете министров.

«Наибольшая проблема сейчас - рост долгов по зарплате на экономически активных предприятиях негосударственной формы собственности. За месяц они увеличились на 83,4 млн грн, или на 27%, и составили 392,4 млн грн. Предприятия работают, зарабатывают деньги, но людям не платят», - заявила Н.Королевская, напомнив, что для руководителей, которые «ведут себя таким образом, есть статья 175 Уголовного кодекса, предусматривающая санкции, даже – до лишения свободы».

Как отметили в Минсоцполитики, в целом, по данным Госстата, с 1 февраля 2013 года задолженность увеличилась на 97,4 млн грн и по состоянию на 1 марта 2013 года составила 1 млн 102,5 тыс. грн. Вместе с тем в бюджетной сфере, по оперативным данным, задолженность по зарплате отсутствует.

Кроме того, за месяц сократилась задолженность по зарплате государственных и коммунальных предприятий – на 5,6 млн грн и 2,1 млн грн соответственно.

Анализируя положение дел на предприятиях-банкротах, Н.Королевская отметила, что ситуация сложная. «За месяц задолженность по зарплате на таких предприятиях выросла на 24 млн грн. Чтобы вернуть людям деньги, министерство инициировало создание гарантийного учреждения, на которое будет возложена обязанность выплачивать людям зарплату в случае начала процедуры банкротства предприятия. На сегодняшний день мы завершаем разработку соответствующего законопроекта», – сказала министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Долги по зарплате погасят «после дождичка...»