Для работников «скорой помощи» установлена 40% надбавка и «13 зарплата»

Работники «скорой помощи» смогут получать «13 зарплату» и 40% надбавку за особый характер и условия труда.

Об этом сообщила министр социальной политики Наталия Королевская, проинформировали УНИАН в пресс-службе министерства.

По ее словам, соответствующая норма предусмотрена в принятом 27 марта на заседании правительства постановлении "Некоторые вопросы оплаты труда медицинских работников системы экстренной медицинской помощи”.

«По предложению Минсоцполитики Кабинет министров утвердил возможность получения «13 зарплаты» для медицинских работников системы экстренной медицинской помощи. Таким образом, они смогут получить один раз в год материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов в размере одного должностного оклада», - сказала министр.

Кроме того, по словам Н.Королевской, принятое постановление предусматривает возможность установления надбавки за особый характер труда в размере до 20% должностного оклада, а также возможность надбавки за особые условия труда в размере до 20% должностного оклада.

В целом, принятое постановление охватывает 32 тысячи медицинских работников, отметила она.

Также, по словам министра, на заседании правительство поддержало изменения к закону “О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям” относительно семей, в составе которых есть трудоспособное неработающее лицо, ухаживающее за инвалидом ІІ-ІІІ группы инвалидности. В случае принятия этих изменений Верховной Радой такие семьи смогут получать помощь как малообеспеченные, отметила Н.Королевская.

«На данное время семьям, в составе которых есть трудоспособное неработающее лицо, осуществляющее уход за инвалидом ІІ-ІІІ группы инвалидности, не оказывается помощь как малообеспеченной семье. Мы предлагаем назначить таким семьям эту помощь. При положительном решении парламента помощь смогут получить почти 20 тысяч человек», - сообщила министр.