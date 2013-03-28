В Донецкой области значительно увеличились долги по зарплате

В течение февраля долги по зарплате в Донецкой области увеличились на 44 млн грн, или на 21,1%, а по сравнению с 1 января 2013 года – на 80 млн грн, или на 46,3%.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Так, задолженность по зарплате на экономически активных предприятиях области на 1 марта 2013 года составила 141,6 млн грн, или 56% всей задолженности. Это на 29,1 млн грн, или на 25,9% больше, чем было на начало февраля. По сравнению с 1 января 2013 года этот показатель увеличился на 62,1 млн грн, или в 1,8 раза.

Отмечается, что рост задолженности по зарплате в целом по области вызван главным образом проблемами ее выплаты в угольной отрасли. Задолженность по заработной плате перед работниками экономически активных предприятий угольной промышленности области в феврале возросла на 26,8 млн грн, или в 1,8 раза, и на 1 марта 2013 года составила 60,3 млн грн.

Увеличились также в течение февраля на 3,4 млн грн, или в 1,6 раза, долги по зарплате работникам экономически активных предприятий металлургического комплекса, составив на начало марта 9,2 млн грн.

Остается значительной задолженность по заработной плате работникам экономически активных предприятий транспорта, которая на 1 марта 2013 года составила 16 млн грн, строительства – 15,6 млн грн, машиностроения – 11,4 млн грн.

Кроме того, на начало марта 2013 года в целом по области 98,1 млн грн составила задолженность по зарплате на предприятиях-банкротах и 13,3 млн грн – на экономически неактивных предприятиях.

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