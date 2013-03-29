Уровень безработицы в Украине по методологии МОТ в 2012 году составил 8,1%

Уровень безработицы в Украине по методологии Международной организации труда по итогам 2012 года составил 8,1% к общему количеству трудоспособного населения страны.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, при этом показатель безработицы среди городского населения составил 8,1%, среди сельского – 8,3%, среди женщин – 7,2%, среди мужчин – 8,9%. В возрастном разрезе наиболее уязвимыми оказались мужчины в возрасте 25-29 лет, среди них показатель безработицы составил 10,6%. Как сообщал УНИАН, в марте 2012 года на тот момент вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей Тигипко заявил, что до конца 2012 года уровень безработицы в Украине по методологии МОТ сократится до 7,2%.

В июне 2012 года Украина и Международная организация труда утвердили программу достойного труда для Украины на 2012-2015 годы. Третья по счету программа достойного труда предусматривает, что МОТ продолжит предоставление Украине технической помощи для достижения полной занятости населения путем развития малого и среднего бизнеса и повышения уровня квалификации занятых людей. В документе отмечается, что обеспечение полной занятости является одним из факторов промышленного и экономического развития Украины.

По данным Госстата, на 1 марта 2013 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 589,1 тыс. безработных, что на 4,4% больше, чем на 1 февраля.

Официальный показатель безработицы в феврале текущего года составил 2,1% от общего количества населения трудоспособного возраста, что на 0,1 п.п. выше январского показателя.

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