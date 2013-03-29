Въездной туризм в Украине в 2013 году вырастет на 15% - Гостуризмкурортов

В Украине объем въездного туризма по итогам 2013 года вырастет на 15% по сравнению 2012 годом.

Такой прогноз УНИАН озвучила глава Государственного агентства по туризму и курортам Украины Елена Шаповалова.

«Ежегодный прирост въездного туризма составляет 10-12%. Мы рассчитываем, что в 2013 году эта цифра будет даже больше — 15% по сравнению с 2012 годом», - сказала она.

По словам Е.Шаповаловой, в 2012 году Украину посетили около 20 млн туристов.

Она также отметила, что прогнозируемый рост въездного туризма в 2013 году обусловлен, в частности, эффектом от проведения чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

«Через год после проведения чемпионата мы увидим увеличение туристического потока», - сказала она.

Е.Шаповалова также отметила, что согласно европейской практике в крупных курортных регионах после проведения больших спортивных соревнований отмечается рост туристического потока, в то время как в период проведения таких соревнований этот поток снижается.

«Если на курорт приезжает семья, которая занимает один номер, то участники чемпионатов селятся по одному, максимум по два человека, таким образом, туристов становится меньше. Точно так же мы понимаем ситуацию с Евро-2012», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, количество иностранных граждан, въехавших в Украину в 2012 году, возросло на 7,46% по сравнению с 2011 годом — до 23,013 млн человек.

Согласно данным Государственной службы статистики и Госпогранслужбы Украины, в частности, количество иностранных туристов, въехавших в Украину, сократилось на 23% - до 940 тыс. человек.

Количество иностранцев, въехавших в Украину со служебной, деловой или дипломатической целью, сократилось на 45,7% - до 644,992 тыс. человек.

В то же время количество иностранных граждан, въехавших в Украину со спортивной, культурной или религиозной целью, возросло более чем в 21 раз - до 4,854 млн человек.

Наибольшее количество иностранцев в 2012 году прибыло в Украину из России — 9,527 млн человек, Молдовы — 4,849 млн человек, из Беларуси — 3,092 млн человек, Польши — 1,404 млн человек.