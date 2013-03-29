Миндоходов передало медикам Львова вертолет и автомобили с таможенного склада

Работники Министерства доходов и сборов Украины во Львовской области передали областным медикам через областную государственную администрацию вертолет КА-226 в комплекте с эксплуатационно-техническим имуществом, а также два автомобиля «Мерседес» 2001 и 2004 годов выпуска и автомобиль «Пежо» 2004 года выпуска. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

В Министерстве сообщили, что ранее переданное имущество находилось на складе Львовской таможни. «Теперь вертолет и автомобили послужат медикам Львовской области на благо быстрого и качественного предоставления экстренной медицинской помощи», - говорится в сообщении Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, 18 марта 2013 года Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Министерстве доходов и сборов Украины, определив, что Министерство доходов и сборов Украины является правопреемником Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины, которые реорганизуются.