В Черниговской области сняты с учета 7 сел из-за отсутствия жителей

Черниговский областной совет принял решение о снятии с учета 7 населенных пунктов как таких, где никто не проживает.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня во время очередной сессии областного совета.

В частности, депутаты областного совета сняли с учета села Борзенцов и Смелое Вольненского сельского совета Коропского района, Степь Иваницкого сельского совета Ичнянского района, Скибовщина Харитоновского сельского совета Срибнянского района, Бекарщина Анновского сельского совета Носовского района, Марочкино Ильмовского сельского совета и поселок Лозовое Моложавского сельского совета Городнянского района. Обращение о снятии с учета сел подано райгосадминистрациями.

В пояснительных записках к решениям подчеркивается, что из-за отдаленности от соответствующих сельских советов, не налаженности надлежащего транспортного сообщения с районным центром, отсутствия культурно-образовательных, медицинских, торговых заведений села пришли в упадок. Жители начали переселяться в другие населенные пункты. Даже в 90-х годах ХХ века в отдельных селах насчитывалось по 1 жителю, а теперь там вообще никто не проживает, поэтому встал вопрос о снятии этих населенных пунктов с учета.

Председатель Черниговской ОГА Владимир Хоменко, общаясь с журналистами, отметил, что снятие сел с учета является следствием сложных демографических процессов в регионе. Хотя в последнее время, по его словам, ситуация улучшается – смертность сокращается, а рождаемость увеличивается. "Есть оптимистичные тенденции", - сказал он.

Между тем, по данным главного управления статистики в Черниговской области, по состоянию на 1 февраля 2013 года в регионе проживали 1 млн 76,8 тыс. человек, что на 1% меньше, чем на этот период 2012 года.