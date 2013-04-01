Азаров обещает жителям Светлодарска максимальную соцзащиту

Все жители Светлодарска Донецкой области, где произошел пожар на ТЭС, должны получить максимальную социальную защиту со стороны государства.

Это подчеркнул премьер-министр Украины Николай Азаров во время заседания правительства, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Вице-премьер-министр Юрий Бойко проинформировал о работе комиссии по расследованию причин аварии, ситуации на тепловой электростанции, мерах по жизнеобеспечению города, для которого станция является городообразующим предприятием.

В частности, Ю.Бойко подчеркнул, что разрабатывается план работ по разбору завалов, и буквально завтра начнется восстановление станции. Также все работники станции будут получать зарплату, большинство из них будут задействованы на восстановлении станции.

«Люди должны быть максимально защищены, ведь в таком небольшом городке именно станция давала им работу. Нужно подумать, как помочь им, поддержать», - отметил Н.Азаров.

Ввиду того, что жители Светлодарска вынуждены использовать для отопления помещений электрические обогреватели, а соответственно, тратить для этого больше электроэнергии, было дано поручение разработать соответствующее решение правительства для покрытия дополнительных расходов. Также поручено учесть другие проблемы жителей Светлодарска, связанные с аварией на ТЭС, и принять соответствующие решения. Это касается в первую очередь социально-бытовых условий, надлежащего медицинского обеспечения и др.

На заседании правительства отмечалось, что в целом авария на Углегорской ТЭС на энергообеспечении Украины не сказалась.

«Нам нужно очень скрупулезно разобраться в причинах аварии, ведь убыток стране нанесен огромный, - отметил Н.Азаров. - И сделать все возможное, чтобы в дальнейшем такое никогда и нигде не повторилось».

Как сообщал УНИАН, 29 марта днем на Углегорской теплоэлектростанции возник пожар. Пожар был ликвидирован 30 марта в 5.41. В результате пожара один работник станции погиб, несколько людей пострадали.

По факту пожара на Углегорской ТЭС начато досудебное расследование по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель людей).