Депутаты отказалась отменить пенсионную реформу: не хватило шести голосов

Верховная Рада не поддержала в первом чтении проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (относительно страхового стажа и условий выхода на пенсию)».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 220 из 405 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данный законопроект внесли депутаты из фракции КПУ.

Законопроектом предусматривалось, что лица имеют право на назначение пенсии по возрасту после достижения 60 лет мужчинами и 55 лет женщинами при условии наличия страхового стажа не менее 15 лет.

Кроме того, предусматривалось исключить из закона норму о том, что до достижения возраста право на пенсию по возрасту имеют женщины 1961 года рождения и старше после достижения ими такого возраста:

55 лет - которые родились до 30 сентября 1956 года включительно;

55 лет 6 месяцев - которые родились с 1 октября 1956 года по 31 марта 1957 года;

56 лет - которые родились с 1 апреля 1957 года по 30 сентября 1957 года;

56 лет 6 месяцев - которые родились с 1 октября 1957 года по 31 марта 1958 года;

57 лет - которые родились с 1 апреля 1958 года по 30 сентября 1958 года;

57 лет 6 месяцев - которые родились с 1 октября 1958 года по 31 марта 1959 года;

58 лет - которые родились с 1 апреля 1959 года по 30 сентября 1959 года;

58 лет 6 месяцев - которые родились с 1 октября 1959 года по 31 марта 1960 года;

59 лет - которые родились с 1 апреля 1960 года по 30 сентября 1960 года;

59 лет 6 месяцев - которые родились с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года;

60 лет - которые родились с 1 апреля 1961 года по 31 декабря 1961 года.

Также законопроектом предусматривалось, что минимальный размер пенсии по возрасту при наличии у мужчин 25 лет, а у женщин 20 лет страхового стажа устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом. В случае выплаты застрахованному лицу пожизненной пенсии, предусмотренной данным законом, минимальный размер пенсии по возрасту в солидарной системе уменьшается на размер указанной пенсии.

За каждый полный год страхового стажа свыше 25 лет мужчинам и 20 лет женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1 процент размера пенсии, рассчитанной в соответствии со статьей 27 данного закона, но не более чем на 1 процент минимального размера пенсии по возрасту, указанного в абзаце первом этой части.

Законопроектом предусматривалось, что при наличии у неработающих инвалидов II и III групп - у мужчин 25, а у женщин - 20 лет страхового стажа по их выбору пенсия по инвалидности назначается в размере пенсии по возрасту.