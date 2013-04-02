Уровень безработицы в Евросоюзе за февраль вырос до 10,9%

Брюссель. В феврале 2013 года уровень безработицы в зоне евро с учетом поправки на сезонность не изменился по сравнению с январем, составив 12%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

Уровень безработицы во всех странах-членах Европейского Союза (ЕС-27) в феврале вырос до 10,9% против 10,8% в январе 2013 года.

В феврале 2013 года самый низкий уровень безработицы был зарегистрирован в Австрии (4,8%), Германии (5,4%), Люксембурге (5,5%) и Нидерландах (6,2%).

Самый высокий уровень безработицы в феврале 2013 года был зарегистрирован в Греции (26,4% в декабре 2012 года), Испании (26,3%) и Португалии (17,5%).

По данным Евростата, в целом в феврале не имели работы 19,071 млн человек в зоне евро и 26,338 млн человек в ЕС-27.

С 1 января 2011 года в зону евро входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.