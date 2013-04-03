С 2010 года инвалиды Великой Отечественной войны получили 825 квартир - Азаров

С 2010 года инвалиды Великой Отечественной войны получили 825 квартир, сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров во время заседания организационного комитета по подготовке и празднованию 70-летней годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков и 70-летия победы в ВОВ.

"Еще одно направление улучшения социальной защиты ветеранов, на которое я хотел бы обратить внимание, - решение жилищных проблем", - сказал Н.Азаров.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, по инициативе Президента Виктора Януковича, с 2010 года правительством реализовывается программа обеспечения жильем инвалидов войны, которые стоят в очереди на его получение.

На 2013 год запланировано приобретение еще более 200 квартир.

Также глава правительства отметил, что продолжается выполнение программы по обеспечению ветеранов автотранспортом. В частности, за последние три года автомобилями обеспечены более 3 тысяч инвалидов войны.