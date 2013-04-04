Большинство ВР приняло за основу законопроект о начислении пени при невыплате зарплаты

Большинство Верховной Рады приняло за основу проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления пени в случае невыплаты заработной платы, стипендии, пенсии или другой установленной законом выплаты или ее задержки» (№2547).

Как передает корреспондент УНИАН, присутствующие на заседании ВР, которое проходит в здании комитетов парламента, депутаты проголосовали за принятие проекта закона за основу, однако спикер Владимир Рыбак не назвал количество голосов "за".

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, целью его принятия является обеспечение конституционных прав граждан Украины, социальной защиты работников предприятий, пенсионеров и студентов.

Законопроектом предлагается допускать освобождение лица от уголовной ответственности за деяние, предусмотренное частями 1, 2 статьи 175 Уголовного кодекса Украины, исключительно в случае, если такое лицо до привлечения к уголовной ответственности полностью выплатит заработную плату, а также оплатит в полном размере пеню за период задержки выплаты.

Размер пени, которая выплачивается гражданам в связи с невыплатой или задержкой выплаты, устанавливается в размере 0,5 процента от неполученной суммы задолженности за каждый день задержки выплаты.

С целью системного подхода соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс законов о труде Украины и закон «Об оплате труда» в части порядка выплаты зарплаты с нарушением сроков.

Кроме того, отмечается, что, по информации Государственной службы статистики, задолженность по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 февраля 2013 года составляла 1 млрд 005 млн 149 тыс. грн. На 1 января задолженность составляла 893 млн 720 тыс. грн. Таким образом, этот показатель возрос на 12,5%, в связи с чем решение проблемы нуждается в дополнительном законодательном регулировании в пользу работников.