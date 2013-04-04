Семьи опекунов и детей-сирот могут освободить от налога на недвижимость

Парламентское большинство приняло в первом чтении законопроект о внесении изменений в статью 265 Налогового кодекса Украины относительно объектов жилой недвижимости (№ 2405).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 232 народных депутата, участвующих в заседании Верховной Рады, которое проходило в здании комитетов парламента по улице Банковой.

Законопроектом предлагается не облагать налогом недвижимое имущество, отличное от земельного участка, объекты жилой недвижимости, принадлежащие приемным семьям, семьям опекунов, попечителей детей, в которых воспитывается трое и более детей, а также объекты жилой недвижимости, принадлежащие детям-сиротам и детям, лишенным родительского попечения, и лицам из их числа, но не более одного такого объекта на ребенка.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года вступила в силу норма Налогового кодекса о налогообложении жилой недвижимости, находящейся в собственности физических и юридических лиц, в том числе нерезидентов. Налогом облагаются дома, пристройки к ним, жилые дома усадебного типа, квартиры и коттеджи, а также комнаты в многосемейных квартирах.

Согласно норме закона, не является объектом налогообложения жилая площадь, находящаяся в собственности государства или территориальных общин, находящаяся в зоне отчуждения или принудительного отселения, принадлежащая детским домам семейного типа. Не облагаются налогом общежития, дачные или садовые усадьбы, но не более одной в расчете на одного налогоплательщика, жилая недвижимость, находящаяся в собственности многодетных семей и семей с приемными детьми, но в расчете не более одного объекта недвижимости на семью.

Размер минимальной зарплаты, установленный на 1 января 2013 года, составляет 1147 грн.

По оценкам Министерства доходов и сборов, объем поступлений в местные бюджеты от налога на недвижимость в 2013 году может составить порядка 75 млн грн.