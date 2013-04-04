Угольным предприятиям могут дать 10 лет на погашение долгов перед Фондом соцстраха

Большинство Верховной Рады приняло за основу правительственный проект закона о погашении задолженности государственных предприятий угольной отрасли перед Фондом социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины (№1178).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 230 народных депутатов, при необходимых 226.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, законопроект разработан с целью содействия погашению задолженности государственных предприятий угольной отрасли по уплате страховых взносов и по уплате штрафных санкций (пени), начисленных на сумму задолженности по уплате страховых взносов, недопущения ухудшения финансового состояния этих предприятий, и соблюдения права застрахованных лиц на надлежащий уровень социальной защиты.

Документом предусматривается на договорной основе по обращению государственных предприятий угольной отрасли рассрочить долг перед Фондом соцстраха, который будет платиться равными долями ежемесячно на протяжении десяти лет.

В записке отмечается, что определенный законопроектом механизм позволит предприятиям угольной отрасли поэтапно погасить просроченную задолженность по уплате страховых взносов на общеобязательное государственное социальное страхование от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, что образовалась до 1 января 2011 года, и по уплате штрафных санкций (пени), начисленных на сумму долга из уплаты страховых взносов, которые не будут погашенные на день вступления в действие закона.

Общий долг госпредприятий угольной отрасли перед Фондом по уплате страховых взносов на 1 января 2012 года составлял 586,1 млн грн, в том числе неуплаченной пени – 84,7 млн грн.