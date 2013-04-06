Грищенко: правительство думает о повышении зарплаты бюджетникам

В Кабинете министров Украины рассматриваются различные схемы повышения зарплат работникам бюджетной сферы, в частности, медикам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом информировал на брифинге в Харькове вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко.

По его словам, целесообразнее всего в первую очередь повышать зарплату тем сотрудникам, которые выполняют самую сложную и ответственную работу.

«Есть соответствующие предложения в Кабинете министров, которые касаются работы по различным направлениям. Конечно, я убежден, что нужно в первую очередь думать о повышении мотивации тех, кто работает на наиболее сложных участках этой работы. Это и оказание экстренной медицинской помощи, и забота об особо тяжелых больных, например, тех, кто болен туберкулезом. Есть целый ряд таких предложений и подходов, которые сегодня рассматриваются», - сказал К.Грищенко.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля Президент Украины Виктор Янукович заявил, что ежегодно зарплата медицинских работников должна расти не менее чем на 10%, и этот год не будет исключением.

Он сказал, что средняя зарплата в сфере здравоохранения за прошлые годы выросла на 24%, то есть до 2,2 тыс. грн.