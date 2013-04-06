В Донецке прошел митинг против сокращений рабочих на промпредприятиях

В Донецке на площади Ткаченко перед заводоуправлением электрометаллургического завода прошел митинг против сокращения рабочих на Донецком электрометаллургическом заводе (ДЭМЗ), заводах «Донецксталь» и «Донбасскабель».

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие пришли с плакатами: «Дайте возможность доработать до пенсии»; «Остановите сокращения - запустите завод», «Сохраним коллектив - сохраним предприятие».

В акции приняли участие около 100 человек.

Организатор митинга депутат Ленинского райсовета, руководитель общественной организации «Союз спасения Донбасса» Дмитрий Верзилов сообщил, что к нему в понедельник, 1 апреля, обратились несколько работников городских метпредприятий (все метпредприятия Донецка расположены в Ленинском районе – УНИАН) с просьбой помочь отстоять свое право на труд. Он и подал заявку на проведение митинга.

«На наш сегодняшний митинг протеста должно было прийти несколько сотен человек. Ведь только в обжимном цехе ДЭМЗ, который сегодня простаивает, работает более 500 человек, они хотели прийти. Но не пришли, потому что накануне им стали звонить, угрожать, что уволят сразу, и поэтому многие люди не пришли», - объяснил депутат райсовета.

Поэтому люди, которые пришли митинговать и выразить свое негодование создавшейся ситуацией, тревогу за благополучие своих семей, выступали в основном, не называя своих фамилий.

Один из рабочих Донецкого электрометаллургического завода рассказал корреспонденту УНИАН, что с ноября 2012 года находится в вынужденном отпуске из-за простоя предприятия, получает две трети заработной платы от своей тарифной ставки. Он подтвердил, что и в его структурном подразделении идут увольнения рабочих.

«У нас сначала уволили ребят, которые проживали в близлежащих к Донецку городах, чтобы не возить их автобусом на завод и убрать эти затраты, потом уволили тех, кому до пенсии осталось от 4 до 7 лет, уволили также тех, кто часто болел и сидел на больничных», - отметил металлург.

По его словам, часть зарплаты оставшимся работникам действительно выплачивается, однако в среднем эта сумма не превышает 1,5 тыс. грн. Рабочий отметил, что сначала им сообщили, что ДЭМЗ заработает 1 апреля, потом «позвонили и сказали, что сидим дома еще до 1 июня».

После митинга протестующие приняли резолюцию, в которой изложили свои требования по восстановлению их прав на оплачиваемый труд. Рабочие заявили, что на ДЭМЗ, «Донецкстали» и «Донбасскабель» «грубо нарушается процедура сокращения сотрудников и их трудовые права, предусмотренные законом», «работодатель не проводит консультации с сотрудниками и не разрабатывает защитных мер» и т. д. Поэтому митингующие потребовали, в частности, «восстановить законность, провести проверку на предприятии на предмет законности действий директоров», «обеспечить выплату всех зарплат и социальных выплат сотрудникам в полном объеме, обеспечив восстановление работы предприятия».

По словам Д.Верзилова, все требования, изложенные в резолюции митинга, он оформил как свой депутатский запрос и уже направил губернатору области, прокурорам города и области, начальникам управлений труда и социальной защиты города и области, начальнику инспекции труда в области. Также данная резолюция будет направлена и премьер-министру Украины Николаю Азарову, заключил депутат райсовета.