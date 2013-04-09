В АПУ ждут от Европарламента ответных шагов по упрощению визового режима

В Администрации Президента Украины рассчитывают, что Европейский парламент на своем заседании 17 апреля ратифицирует Соглашение между Украиной и Евросоюзом о внесении изменений в Соглашение об упрощении оформления виз гражданам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил советник Президента Украины, руководитель Главного управления по вопросам международных отношений АПУ Андрей Гончарук сегодня на брифинге.

“17 апреля, то есть чуть больше чем через неделю, на пленарном заседании (Европарламента — УНИАН) запланировано рассмотрение этого вопроса. Надеемся, что решение будет окончательно принято, и в течение краткого срока состоится обмен нотами. И хочется, чтобы до праздников оно вступило в действие”, - отметил А.Гончарук.

По его словам, процедура ратификации документа уже завершается - соглашение положительно оценили соответствующие комитеты Европарламента: по иностранным делам, по гражданским правам, юстиции и внутренним делам.

Вместе с тем советник Президента подчеркнул, что вступление в силу данного соглашения является лишь промежуточным результатом на пути к достижению главной цели Украины — полной отмены краткосрочных виз ЕС для граждан Украины.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС подписали соглашение о внесении изменений в соглашение об упрощении оформления виз 23 июля 2012 года.

Изменения предусматривают дальнейшее упрощение в требованиях по подаче документов при представлении заявок на визы для журналистов и водителей международных грузовых и пассажирских перевозок, а также упрощение для технического персонала, который сопровождает журналистов, близких родных граждан одной из стран ЕС, лиц, которые сопровождают тех, кто путешествует с целью решения медицинских проблем, представителей гражданского общества, которые направляются для участия в семинарах, тренингах и тому подобное, лиц, которые едут для участия в международных выставках, симпозиумах и семинарах, а также представителей религиозных организаций, которые принимают участие в официальных трансграничных программах сотрудничества ЕС.

Новые договоренности также предусматривают более четкое определение, кому, когда и на какой период должны выдаваться многоразовые визы.

Так, многоразовые визы сроком действия 5 лет должны выдаваться членам национальных и региональных правительств и парламентов, Конституционных и Высших судов, постоянным представителям официальных делегаций, которые представляют Украину на встречах, консультациях и переговорах; партнерам, женам, детям и родителям граждан Украины, которые легально проживают на территории стран ЕС; а также бизнесменам, которые регулярно посещают Европу в бизнес-целях.

Кроме того, новые изменения предусматривают, что 5-летние многоразовые визы должны предоставляться национальным и региональным прокурорам, их заместителям; женам, детям и родителям, которые посещают граждан ЕС, проживающих на территории страны гражданства, а также представителям технического персонала, который обслуживает журналистов.

Многоразовые визы сроком действия один год должны предоставляться водителям, которые осуществляют международные грузовые или транспортные перевозки, персоналу международных поездов, лицам, которые принимают участие в научных, культурных и спортивных событиях, участникам международных спортивных соревнований, представителям гражданского общества, которые часто путешествуют в страны-члены ЕС с целью участия в семинарах и конференциях, лицам, которые принимают участие в международных выставкам и конференциях, представителям религиозных организаций.

22 марта 2013 года Верховная Рада приняла закон о ратификации Соглашения между Украиной и ЕС о внесении изменений в Соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз.

8 апреля Президент подписал этот закон.