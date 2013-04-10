Королевская рассчитывает на помощь МОТ в соцзащите работников предприятий-банкротов

Украина рассчитывает на методологическую помощь специалистов Международной организации труда (МОТ) в повышения уровня занятости, улучшения трудовых отношений, а также защиты работников предприятий-банкротов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики со ссылкой на итоги встречи министра Наталии Королевской с генеральным директором Международной организации труда Гаем Райдером.

«Сегодня мы изучаем европейский опыт, как защитить работников предприятий-банкротов, поэтому просим МОТ предоставить нам дополнительную методологическую помощь в этом вопросе. Мы также заинтересованы в помощи по реформированию службы занятости, укреплении института рынка труда и в продолжении имплементации Закона «О занятости населения», - сказала Н.Королевская.

В свою очередь, Г.Райдер выразил готовность и в дальнейшем оказывать поддержку, как правительству Украины, так и социальным партнерам.

Как сообщал УНИАН, в июне 2012 года Украина и Международная организация труда утвердили программу достойного труда для Украины на 2012-2015 годы. Третья по счету программа достойного труда предусматривает, что МОТ продолжит предоставление Украине технической помощи для достижения полной занятости населения путем развития малого и среднего бизнеса и повышения уровня квалификации занятых людей. В документе отмечается, что обеспечение полной занятости является одним из факторов промышленного и экономического развития Украины.

По данным Госстата, на 1 марта 2013 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 589,1 тыс. безработных, что на 4,4% больше, чем на 1 февраля.

Уровень безработицы в Украине по методологии Международной организации труда по итогам 2012 года составил 8,1% к общему количеству трудоспособного населения страны.

Справка УНИАН. Международная организация труда (МОТ) - специализированное агентство системы ООН, которое ставит целью продвижение принципов социальной справедливости, реализацию прав человека и прав в сфере труда. Созданная в 1919 году, МОТ стала первым специализированным агентством ООН в 1946 году. МОТ разрабатывает международные трудовые нормы в форме конвенций и рекомендаций, устанавливая минимальные стандарты в области основных трудовых прав.