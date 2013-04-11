Янукович обещает бюджетникам повышение зарплат

В текущем году заработные платы работников бюджетной сферы, а также пенсии инвалидов всех категорий будут расти, заявил Президент Украины Виктор Янукович во время общения с журналистами в Николаеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины он напомнил, что в 2012 году было принято решение о повышении уровня заработных плат работникам бюджетной сферы, в частности, учителям и врачам.

«К этой же категории относятся инвалиды всех уровней», - добавил он.

В 2013 году эта программа продолжает свою работу, подчеркнул В.Янукович.

«2013 год - не исключение. Мы не отменяли это направление, и в первом квартале уже принято решение и выделены все необходимые ресурсы», - сказал Президент.

*** В поручение Президента Кабинет министров 27 марта 2013 года принял постановление «О повышении оплаты труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы». Согласно документу, с 1 января 2013 года утвержден должностной оклад работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки в размере 852 грн. При этом денежный разрыв между этим должностным окладом и минимальной зарплатой (1147 грн) сохранится на уровне декабря 2012 года, то есть в сумме 295 грн.

Также постановлением предусмотрено установление в штатных расписаниях должностного оклада работника первого тарифного разряда на уровне минимальной заработной платы - 1147 грн с соответствующей его дифференциацией до 5 тарифного разряда включительно.

В целом повышения получат почти 3,5 млн. работников образования, культуры, здравоохранения, социальной сферы и других бюджетных отраслей.

Исходя из новых размеров должностных окладов работников бюджетной сферы, будет осуществлен пересчет зарплат за январь-март этого года.

Так, должностной оклад ведущего библиотекаря и учителя высшей категории увеличится на 167 грн, по сравнению с окладом, установленным раньше, врача-терапевта высшей категории - на 179 грн.

Фактическое увеличение будет еще выше, учитывая начисление надбавок и доплат к должностному окладу: за выслугу лет (от 10 до 30%), за сложность и напряженность в работе (до 50%), за выполнение обязанностей временно отсутствующих работников, за совмещение профессий (должностей) (до 50%), за научную степень (15%, 25%), за классное руководство (до 20%), педагогическим работникам 20% за престижность труда, библиотечным работникам за особые условия работы - 50% и т. п.

Кроме того, с целью повышения уровня мотивации к труду работников системы экстренной медицинской помощи с 1 октября 2013 года им устанавливаются две надбавки: за особые условия труда и за особый характер труда - в размере до 20 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) каждая. Также раз в году им будет выплачиваться материальная помощь в размере одного должностного оклада (ставки заработной платы) для решения социально-бытовых вопросов.