КГГА минимизирует расходы малообеспеченных киевлян на лекарства за счет Больничной кассы

Власти Киева планируют привлечь Больничную кассу к проекту по минимизации расходов малообеспеченных киевлян на лекарственные средства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, на встрече с представителями ветеранских организаций председатель КГГА Александр Попов информировал, что город сейчас обсуждает с медицинским сообществом и специалистами детали инициативы.

«Это действительно очень широкомасштабный и социально важный проект, поскольку закладывает основы для страховой медицины. Он предусматривает во время стационарного лечения полное обеспечение медикаментами и различными медицинскими услугами ветеранов за счет городского бюджета. Сейчас мы дорабатываем детали и в ближайшее время проект будет вынесен на рассмотрение депутатов Киевсовета», – сказал А.Попов и добавил, что реализация проекта планируется на базе Городской больничной кассы (ГБК).

Как отметил директор стратегического развития ГБК Владимир Завгородний, предложенная форма – это первый элемент социального страхования, который предусматривает сотрудничество общества, власти и медицинского сообщества для помощи медицинским учреждениям в обеспечении лекарственными препаратами, оборудованием, аппаратурой и инструментарием. Это в свою очередь позволит социально незащищенным слоям населения получить более качественное медицинское обслуживание.

Как сообщал УНИАН, с начала 2011 года в Киеве начал реализовываться проект Муниципальной больничной кассы. По данным В.Завгороднего, по состоянию на февраль этого года членами муниципальной больничной кассы стали более 17 тыс. киевлян.

15 февраля с.г. КГГА информировала, что за два года за средства муниципальной больничной кассы пролечились 2 235 пациентов на сумму 1 356 283 грн. Средняя стоимость лечения составляет 657,80 грн, а максимальная сумма, потраченная на одного человека, составляла 9730 грн.