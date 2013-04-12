Польша в 1-м квартале сократила выдачу виз украинцам на 15%

Варшава. Польские консульства в Украине в первом квартале этого года выдали около 116 тыс. виз, что на 21 тысячу, или на 15%, меньше, чем за первые три месяца прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Министерства иностранных дел Польши, которыми располагает УНИАН.

В январе-марте увеличили выдачу виз лишь два из семи действующих в Украине польских консульств: Львовское - на 2,5% - до 71,5 тыс. виз и Киевское - на 14% - до 19 тыс.

Больше всего уменьшили выдачу виз консульства в Севастополе (в 3,6 раза - до менее 400 виз), в Харькове (в 2,7 раза - до 3,3 тыс. виз) и в Луцке (вдвое - до 12,8 тыс.).

Консульство в Одессе сократило выдачу на 40% - до 5,3 тыс. виз, а в Виннице на 35% - до 8,9 тыс.

"Количество выданных виз зависит от спроса в определенный момент, а он, как знаем, является разным", - прокомментировали УНИАН в МИД Польши сокращение выдачи виз в первом квартале.

Как сообщал УНИАН, польские консульства в Украине в прошлом году выдали более 640 тыс. виз, что на 70 тыс., или 12%, больше показателей предыдущего года.

Справка УНИАН. Польша, которая традиционно выдает украинцам больше всего виз среди всех стран Шенгенской зоны, в 2011 году выдала в Украине около 570 тыс. виз против 450 тысяч в предыдущем году.

Количество выданных польскими консульствами для украинцев виз растет с 2009 года после рекордного 40% падения в 2008 году из-за присоединения к "шенгену".

Польша ввела визы для украинцев осенью 2003 года в связи с вступлением в Европейский Союз.