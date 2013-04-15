Украинцев становится все меньше

Численность населения Украины на 1 марта составила 45 млн 529 тыс. 408 человек, что на 73 тыс. 802 человека (0,02%) меньше по сравнению с показателем численности населения на 1 марта 2012 года (45 млн 603 тыс. 210 чел) и на 9713 человек (0,01%) меньше по сравнению с 1 февраля 2013 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

При этом количество новорожденных на 1 марта 2013 года сократилось на 3,5 тыс. и составило 80 ты. 709 против 84 тыс. 247 на 1 марта 2012 года.

Миграционный прирост, напротив, вырос на 6 тыс. человек - до 10 тыс. 044 по сравнению с показателем в 4064 человека на 1 марта 2012 года.

В Госстате также сообщили, что на 1 марта городское население составляло 31,36 млн человек, сельское – 14,16 млн человек.

Как сообщал УНИАН, численность населения Украины на 1 февраля составляла 45 млн 539 тыс. 121 человек. При этом количество городских жителей составило 31 млн 373 тыс. 427 человек, а сельских – 14 млн 165 тыс. 694 человека.

По состоянию на 1 февраля в страну вернулись 5 523 мигранта.