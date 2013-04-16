Кабмин с 1 марта повысил пенсии почти 350 тыс. украинцев

Правительство повысило пенсии с 1 марта 2013 года.

Соответствующее постановление «О повышении размеров пенсий в связи с ростом среднемесячной заработной платы штатного работника в Украине» Кабинет министров принял 15 апреля, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Документом определен коэффициент увеличения среднемесячной заработной платы за предыдущий год – 1,0298, который отвечает 20% темпов роста среднемесячной заработной платы за 2012 год по сравнению с 2011 годом.

Таким образом, граждане получат повышение в размере от 35 до 135 грн. Так, согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», повышение ожидает 348,72 тыс. чел.

При средней пенсии 2 227 грн размер повышения будет составлять 35 грн. Для 380,35 тысяч «чернобыльцев», которые на сегодняшний день в среднем получают пенсии в размере 3 904 грн, повышение будет составлять 116 грн. Также дополнительно по 78 грн к пенсии получат бывшие военнослужащие, которые в среднем получают 2 613 грн, объяснили в Кабмине.

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