В Украине уровень безработицы снизился до 2%, подсчитал Госстат

Уровень безработицы в Украине в марте по сравнению с февралем снизился на 0,1% - до 2%, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно данным Госстата, количество зарегистрированных безработных в марте сократилось на 17,5 тыс. человек и составило 571,6 тыс. человек против 589,1 тыс. в феврале.

Количество безработных, получающих пособие также уменьшилось и составило 450,3 тыс. человек против 469,1 тыс. в феврале. При этом сумма пособия выросла на 125 грн - до 1194 грн.

В географическом разрезе количество безработных среди городского населения составило 325,4 тыс. человек, среди сельского - 246,2 тыс. человек.

Госстат также сообщает, что средняя нагрузка на одно рабочее место в марте составила 8 человек на место, в то время как в феврале этот показатель составлял 10 человек на место.

Как сообщал УНИАН, официальный уровень безработицы в Украине в феврале текущего года составил 2,1% от общего количества населения трудоспособного возраста, что на 0,1 п.п. выше январского показателя.

Уровень безработицы в Украине по методологии Международной организации труда по итогам 2012 года составил 8,1% к общему количеству трудоспособного населения страны. При этом прогнозный уровень безработицы в Украине по итогам 2013 года, по данным Международного валютного фонда, составит 8,2%.

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