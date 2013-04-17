Верховная Рада отказалась улучшать условия выхода на пенсию

Верховная Рада Украины не поддержала проект закона о внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (относительно улучшения условий выхода на пенсию), предложенный народным депутатом Сергеем Мищенко (внефракционный).

Как передает корреспондент УНИАН, за предложение принять законопроект за основу проголосовали 223 народных депутатов из 388, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагалось установить, что мужчины должны выходить на пенсию после достижения 60 лет, женщины - 55 лет при условии наличия страхового стажа не менее 15 лет.

В связи с этим вносились соответствующие изменения в статью 29 закона о повышении пенсии в случае отсрочки возраста выхода на пенсию (с 01.10.2011 проводится постепенное повышение пенсионного возраста для женщин с 55 лет до 60 лет).

Кроме того, проектом закона предусматривалось установить минимальный размер пенсии по возрасту в размере прожиточного минимума для лиц, потерявших работоспособность, при наличии у мужчин 25 лет, а у женщин 20 лет страхового стажа (с 01.10.2011 минимальный размер пенсии по возрасту в размере прожиточного минимума для лиц, потерявших работоспособность, устанавливается при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа).

Также законопроектом предлагалось определить право на назначение пенсий по инвалидности в размере пенсии по возрасту, вычисленной в соответствии со статьями 27 и 28 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», при наличии у неработающих инвалидов II и III групп - у мужчин 25 лет, а у женщин - 20 лет страхового стажа по их выбору (с 01.10.2011 законодательство предусматривает право на установление таких пенсий неработающим инвалидам II группы дифференцированно, начиная с 20 лет имеющегося страхового стажа для женщин и 25 лет - для мужчин, которым впервые установлена инвалидность, в возрасте до 46 лет включительно, и заканчивая 25 годами имеющегося страхового стажа для женщин и 30 годами для мужчин, если им впервые установлена инвалидность в возрасте до 59 лет включительно. Неработающие инвалиды II группы, признанные инвалидами после достижения пенсионного возраста, предусмотренного статьей 26 данного закона, и неработающие инвалиды III группы по их выбору имеют право на назначение пенсии по инвалидности в размере пенсии по возрасту при наличии страхового стажа у мужчин 35 лет, у женщин – 30 лет).

Законопроектом также устанавливалось, что при определенные средней заработной платы для начисления пенсии должна применяться средняя заработная плата за один календарный год, предшествующий году обращения о назначении пенсии (с 01.10.2011 предусмотрено применение средней заработной платы за три календарных года, предшествующие году обращения о назначении пенсии).