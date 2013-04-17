Депутаты провалили еще один законопроект об уменьшении пенсионного возраста

Верховная Рада Украины не поддержала проект закона о внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (относительно восстановления пенсионного возраста для женщин, страхового стажа и порядка определения пенсии), предложенный народным депутатом от "Батькивщины" Людмилой Денисовой.

Как передает корреспондент УНИАН, во время голосования за соответствующий законопроект в первом чтении его поддержал лишь 221 народный депутат из 377, зарегистрированных в сессионном зале. «За» проголосовал 1 депутат от Партии регионов, 93 – от «Батькивщины», 37 - от «УДАРа», 36 – от «Свободы», 32 – от КПУ и 22 внефракционных депутата.

Законопроектом, в частности, предлагалось установить возраст выхода на пенсию после достижения 60 лет для мужчин и 55 лет - для женщин при условии наличия страхового стажа не менее 5 лет (с 01.10.2011 пенсионный возраст для женщин постепенно повышается с 55 лет до 60 лет, а необходимый страховой стаж увеличен до 15 лет).

В то же время предусматривалось определить минимальный размер пенсии по возрасту при наличии у мужчин 25 лет, а у женщин 20 лет страхового стажа (с 01.10.2011 минимальный размер пенсии по возрасту в размере прожиточного минимума для лиц, потерявших работоспособность, устанавливается при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа).

Как сообщал УНИАН,сегодня Верховная Рада также не поддержала проект закона о внесении изменений в Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (относительно улучшения условий выхода на пенсию), предложенный народным депутатом Сергеем Мищенко (внефракционный).

Законопроектом предлагалось установить, что мужчины должны выходить на пенсию после достижения 60 лет, женщины - 55 лет при условии наличия страхового стажа не менее 15 лет.