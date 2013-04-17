Депутаты провалили уже третий за сегодня пенсионный законопроект

Верховная Рада не поддержала проект закона о внесении изменений в раздел XV Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (об урегулировании порядка назначения пенсии по возрасту), предложенный народным депутатом Владимиром Литвиным (внефракционный).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 208 народных депутатов из 348, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в объяснительной записке, с принятием Закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» с 1 октября 2011 года страховой стаж, необходимый для назначения пенсии увеличен для мужчин с 25 до 35 лет, а для женщин – с 20 до 30 лет.

При этом, по словам автора законопроекта, не было принято во внимание, что лица предпенсионного возраста, другие лица старше 50 лет, имевшие страховой стаж, необходимый для назначения пенсий в соответствии с законодательством, которое действовало до 1 октября 2011 года (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин), фактически лишены права на назначение пенсии по возрасту в полном размере в связи с невозможностью приобретения дополнительно 10 лет стажа до достижения ими пенсионного возраста.

Отмечается, что в основном это касается женщин, которые часть своей работоспособной жизни осуществляли уход за детьми, или лиц, которые осуществляли уход за больными членами семьи, или в связи с другими обстоятельствами не имели возможности трудоустроиться, имея при этом необходимый минимальный стаж для назначения пенсии по возрасту в соответствии с действующим на то время законодательством.

Таким образом, соответствующим законопроектом предлагалось в период до 1 апреля 2020 года ввести поэтапное повышение величины страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере (до 1 октября 2011 года минимальный размер пенсии по возрасту в размере прожиточного минимума для лиц, утративших работоспособность, устанавливался при наличии у мужчин 25 лет, а у женщин 20 лет страхового стажа; с 1 октября 2011 года минимальный размер пенсии по возрасту в размере прожиточного минимума для лиц, утративших работоспособность, устанавливается при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа).

Соответственно, предлагалось установить такие сроки страхового стажа, не менее: 27 лет – для мужчин, родившихся до 1 января 1953 года; 29 лет – для мужчин, родившихся до 1 января 1954 года; 31 год – для мужчин, родившихся до 1 января 1955 года; 33 года – для мужчин, родившихся до 1 января 1956 года; 22 года – для женщин, родившихся до 1 апреля 1957 года; 24 года – для женщин, родившихся до 1 апреля 1958 года; 26 лет – для женщин, родившихся до 1 апреля 1959 года; 28 лет – для женщин, родившихся до 1 апреля 1960 года.

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