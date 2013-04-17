Беларусь планирует упростить условия иммиграции для некоторых категорий иностранцев

Минск. Палата представителей Национального собрания Беларуси приняла в первом чтении законопроект «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, законопроектом предусмотрено предоставить право отдельным иностранным гражданам переехать в Беларусь на льготных условиях и получить единовременное пособие на трудоустройство.

В частности, если эта норма останется в окончательном варианте документа, новшество коснется именно тех иностранцев, в которых Беларусь заинтересована. К примеру, это люди с исключительными способностями и талантами.

Также проектом закона предлагается расширить перечень оснований, по которым можно продлить срок временного пребывания в Беларуси иностранцев, которые стали жертвами торговли людьми, либо способствуют расследованию уголовного дела по такому преступлению.

Кроме того, планируется, что иностранцы, незаконно проживающие в республике более трех лет, смогут легализовать свой статус и получить разрешение на проживание в стране. Но эта норма будет действовать лишь в особых случаях. Право на проживание получат только те нелегалы, которым действительно некуда уезжать.

При этом законопроектом уточняются и сроки выезда иностранного гражданина из Беларуси, если было аннулировано разрешение на постоянное проживание, если иностранец в положенный срок не получил вид на жительство и т.д. Ожидается также, что разрешение на временное проживание в Беларуси смогут получить те, кто сопровождает человека, приехавшего для лечения и получения других медицинских услуг.

Также проектом закона предусмотрено поменять возрастной ценз для тех, кто имеет право на получение свидетельства регистрации ходатайства о защите. Предлагается, чтобы этот документ могли получать не с 16-ти, а с 14-ти лет. Меняется и возраст детей, сведения о которых вносятся родителями (или теми, кто их заменяет). В действующем законе это дети до 16 лет, а в новой редакции - до 18 лет.

Кроме того, законопроект предусматривает обязательную дактилоскопию при идентификации личности иностранцев, которые ходатайствуют о защите.