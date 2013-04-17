Ежегодно нужно свыше 88 млрд грн для 2 млн пострадавших от аварии на ЧАЭС – Королевская

В Украине ежегодно на социальную защиту 2 млн человек, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, необходимо свыше 88 млрд грн, тогда как в этом году на финансирование чернобыльских программ предусмотрено 11 млрд грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, об этом сказала министр соцполитики Наталия Королевская в своем выступлении на парламентских слушаниях на тему: «О состоянии, мероприятиях и перспективах преодоления последствий Чернобыльской катастрофы».

Она сообщила, что в 2013 году на финансирование чернобыльских программ предусмотрено свыше 11 млрд грн, однако этого недостаточно для полного выполнения закона «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы».

По словам министра, несмотря на увеличение за последние годы объемов финансирования «чернобыльских статей», рано говорить о реализации в полном объеме положений закона о статусе и социальной защите пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, который касается болем чем 2 млн украинцев.

«В 2013 году на социальную защиту лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, по разным бюджетным программам Минсоцполитики, Минфина, Министерства чрезвычайных ситуаций, а также с учетом расходов Пенсионного фонда предусмотрено суммарно 11 млрд 170 млн грн. Это на 4,5 млрд грн больше, чем в 2009 году. Однако ежегодно на эти цели нужно свыше 88 млрд грн для 2 млн людей», – сказала она.

Для примера, отметила Н.Королевская, для свыше 13 млн. наиболее уязвимых граждан – семей с детьми, малообеспеченных семей, инвалидов с детства и детей-инвалидов – бюджетом на 2013 год суммарно предусмотрено около 40 млрд грн государственной помощи. Поэтому сейчас необходимо повышать эффективность использования имеющихся средств.

«Следовательно, если смотреть реалистично, то главнейшей задачей на данном этапе является максимально эффективное использование имеющихся средств. Чтобы каждая социальная гривня, выделенная чернобыльцам, доходила до тех, кто действительно нуждается в помощи государства. Для этого в министерстве мы создаем единую информационную платформу, которая объединит в одно целое все имеющиеся базы данных относительно льготных категорий граждан и всех видов помощи», – отметила она.

По словам Н.Королевской, это позволит повысить уровень адресности государственной поддержки и даст возможность избежать злоупотреблений. Кроме того, добавила министр, финансирование чернобыльских расходов целесообразно сконцентрировать в одном ведомстве.