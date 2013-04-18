Янукович приветствует решение Европарламента о либерализации визового режима

Президент Украины Виктор Янукович приветствует решение Европейского парламента об одобрении изменений к Соглашению между Украиной и Европейским Союзом об упрощении порядка выдачи виз гражданам Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

"Европейский парламент проголосовал за либерализацию визового режима с Украиной подавляющим большинством голосов", - сказал глава государства во время встречи с председателем Совета директоров компании "Арселор Миттал" Лакшми Митталом.

"Мы вместе с Европейской Комиссией провели большую работу, чтобы подготовить настоящие документы, и в конце концов это решение сегодня было принято", - подчеркнул В.Янукович.

Президент добавил, что украинцы смогут посещать Европу по новому порядку после завершения всех процедур и вступлением документа в силу.

Глава государства также подчеркнул важность возобновления работы Верховной Рады.

"Впервые за каденцию этого парламента он начал работать и принимать законы", - подчеркнул Президент.

Председатель Совета директоров компании "Арселор Миттал" Л.Миттал поздравил В.Януковича и всех украинцев с позитивным решением Европарламента.

"Надеюсь, что не только украинцы смогут ездить в Европу, но и также будет зона свободной торговли между Европой и Украиной", - отметил он.

Во время встречи В.Янукович и Л.Миттал также обсудили вопрос сотрудничества Украины и компании "Арселор Миттал".

Как сообщал УНИАН, 18 апреля Европейский парламент ратифицировал Соглашение между Украиной и Европейским Союзом о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейским Содружеством об упрощении оформления виз.

Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение о внесении изменений в Соглашение об упрощении оформления виз с ЕС 22 марта 2013 года.

Соглашение было подписано 23 июля 2012 года в Брюсселе.

Положениями соглашения, среди прочего, расширяются категории граждан Украины, которые имеют право на упрощенное оформление бесплатных и многократных виз; совершенствуется порядок оформления виз для представителей средств массовой информации; определяются четкие сроки действия многократных виз; устанавливается возможность срочного оформления виз (в течение 3 суток) лицам, проживающим на значительном расстоянии от места подачи визового ходатайства (при условии уплаты срочного консульского сбора); вводится безвизовый режим поездок для граждан Украины, которые пользуются биометрическими служебными паспортами.