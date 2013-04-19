Азаров: подорожание газа для населения и пенсионная реформа - идея Тимошенко

Повышение тарифов на энергоносители для населения и внедрение пенсионной реформы инициировала бывший премьер-министр Юлия Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Украины Николай Азаров во время выступления в Верховной Раде, где рассматривается вопрос доверия к Кабинету министров.

“Лидеры оппозиции никогда не вспоминают, кто является инициатором повышения тарифов на энергоносители для населения. Я напомню, чья подпись стоит под обязательством Международному валютному фонду повысить тарифы для населения – бывшего премьер-министра Тимошенко. Это вам украинский народ обязан не только кабальной ценой на газ, но и постоянными условиями МВФ к Украине, чтобы граждане полностью такую цену оплачивали”, - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что вместо этого его правительство приняло решение не переводить на граждан Украины цену на газ. По словам премьер-министра, цена на газ для населения Украины оставалась неизменной. “Нечего врать, цена оставалась неизменной на протяжении последних 32 месяцев, тарифы на электроэнергию - на протяжении 24 месяцев”, - сказал Н.Азаров. Он отметил, что подавляющее большинство населения Украины платит за газ 725 грн за тысячу кубических метров.

“Снова напомню, чья подпись стоит под обязательством Украины перед МВФ осуществить пенсионную реформу. Чья? Опять же Тимошенко. А представители ее политической силы имеют нахальство ставить нам это в вину. Какое вы имеете право плакаться о тяжелой жизни пожилых людей?”, - спросил Н.Азаров.

Напомним, с 27 марта по 10 апреля в Украине работала миссия Международного валютного фонда, которая приезжала для диалога с властями относительно возможного подписания нового кредитного соглашения по программе "стенд-бай" объемом порядка 15,4 млрд грн.

Делегация Кабинета министров Украины и Национального банка продолжит переговоры с руководством Международного валютного фонда в Вашингтоне во время очередного ежегодного собрания Фонда, запланированного на 19-21 апреля 2013 года. Основными вопросами для обсуждения являются дефицит государственного бюджета, тарифы на энергоносители, повышение гибкости обменного курса гривни и реформирование банковского сектора.