Янукович высадил деревья на территории детского дома «Любисток»

Президент Украины Виктор Янукович в день всеукраинской акции «За чистую окружающую среду» высадил деревья на территории детского дома «Любисток» в с. Новые Петровцы Киевской области.

Как сообщает пресс-служба главы государства, этим заведением В.Янукович опекается уже давно.

Президент вместе с воспитанниками детского дома посадил ель. Он пообщался с детьми, поинтересовался условиями пребывания в заведении, успехами в учебе, кем они хотят стать в будущем.

По словам В.Януковича, тем воспитанникам, которые планируют поступать высшие учебные заведения, будет оказываться помощь. «Я буду помогать из собственных средств. Это будет от меня дополнительная стипендия», - сказал глава государства, отметив, что всем воспитанникам детдома необходимо старательно учиться и получать образование.

В.Янукович подарил детям футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи, а детдому - микроволновую печь и пылесос. Воспитанники «Любистка» поблагодарили Президента за постоянную заботу и помощь. Глава государства пообещал приезжать чаще.

В свою очередь, председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий Присяжнюк сообщил, что этим летом 500 детей из Киевской области, в частности и воспитанники детдома «Любисток», будут отдыхать в Греции на острове Крит.

*** Вышгородский районный детский дом «Любисток» - заведение для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и детей из социально незащищенных и функционально несостоятельных семей. Заведение было открыто в 2002 году. Детский дом содержится за счет средств местного бюджета.

В заведении, которое рассчитано на 30 воспитанников, находятся дети в возрасте от 3 до 18 лет. В настоящее время в детском доме 16 детей школьного возраста (от 8 до 18 лет), заведение работает круглосуточно с непрерывным циклом работы.

Работу «Любистка» обеспечивают 17 человек, среди которых один медицинский и 7 педагогических работников.

Из числа воспитанников детского дома за границу усыновлен 21 ребенок, в Украине - 11.