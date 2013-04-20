Клименко принял участие в субботнике на территории Харьковской областной детской больницы

Министр доходов и сборов Украины Александр Клименко принял участие во всеукраинском субботнике на территории Харьковской областной детской клинической больницы №1.

Как передает корреспондент УНИАН, министр вместе с руководителями Харьковской облгосадминистрации, Харьковской областного и городского советов принял участие в высадке деревьев на территории медзаведения.

А.Клименко встретился с родителями детей, которые проходят лечение в клинической больнице. Он также пообщался с пациентами детской клиники и пожелал им скорейшего выздоровления.

В свою очередь, брат министра, бизнесмен и меценат Антон Клименко подарил областной детской клинической больнице комплект медицинского оборудования для оснащения реанимобиля для новорожденных.

“Мы должны заботиться о подрастающем поколении, и делать условия, чтобы матери могли быть спокойны за своих детей. А детки имели бы все возможности получить качественное медицинское обслуживание, качественное образование”, - сказал коллективу больницы министр доходов и сборов Украины.