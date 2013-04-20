Государство не должно сокращать соцвыплаты даже в сложной экономической ситуации - Янукович

Социальные выплаты в государстве не должны сокращаться, даже в условиях сложной экономической ситуации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины Виктора Януковича, об этом глава государства заявил сегодня, общаясь с жителями с. Новые Петровцы Киевской области.

Во время общения В.Янукович поинтересовался у жителей села, растет ли их пенсия, и отметил, что повышение социальных выплат зависит от темпов роста экономики. «Пенсия растет настолько, насколько позволяет экономика. Главное, чтобы мы не уменьшали социальные выплаты так, как в некоторых европейских странах», - сказал Президент.

По его словам, в настоящее время экономическая ситуация в мире непростая, и Украина также зависима от этого. «Сказок в жизни не бывает. Я всегда буду вам говорить правду», - заверил В.Янукович.

По его убеждению, Украина должна быть конкурентоспособной страной, поскольку 60% отечественной продукции идет на экспорт.