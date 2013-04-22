Пресс-служба Арбузова извинилась перед СМИ за инцидент во время субботника

Причиной заклейки видеокамер на телефонах журналистов во время участия первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова в субботнике, 20 апреля, стала несогласованность действий по организации мер безопасности на мероприятии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьера.

«К сожалению, под время субботника, в котором принял участие первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов, произошел неприятный инцидент между журналистами и охраной. Как известно, работники охраны временно заклеили специальными наклейками фотокамеры на мобильных телефонах кое-кого из присутствующих журналистов», - говорится в сообщении.

Комментируя этот инцидент, пресс-служба отметила, что в тот же день извинилась перед журналистами.

«Сообщаем, что причиной таких действий стала определенная несогласованность во время организации мер безопасности на субботнике. Когда представители пресс-службы увидели, что охрана, руководствуясь внутренними инструкциями, к сожалению, начала заклеивать фотокамеры на мобильных телефонах журналистов, они сразу вмешались в ситуацию, извинились перед представителями СМИ и попросили их снять наклейки с телефонов. Поэтому инцидент был исчерпан еще на месте», - отметили в пресс-службе.

«Пользуясь случаем, пресс-служба первого вице-премьер-министра Украины еще раз выражает свое уважение представителям СМИ и извиняется за недоразумения, имевшие место во время субботника, 20 апреля. Надеемся, что в будущем такие ситуации не повторятся. Заверяем, что мы и в дальнейшем будем прилагать все усилия, чтобы со своей стороны обеспечить максимальное содействие вашей деятельности», - заверила пресс-служба С.Арбузова.