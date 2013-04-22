Оформление разрешения для иностранцев, трудоустраивающихся в Украине, планируют упростить

Процедуру оформления разрешения для иностранцев, которые трудоустраиваются в Украине, планируют упростить, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства.

В частности, как отмечается в сообщении, на рассмотрении в Кабинете министров Украины находится проект постановления, при условии принятия которого перечень документов, подаваемых иностранцами, будет существенно сокращен.

Также предусматривается сокращение срока процедуры рассмотрения документов до 15 дней (на сегодняшний день этот срок – 30 дней). Кроме того, будет пересмотрена процедура продления действия разрешения. Для этого необходимо будет предъявить лишь те документы, в которых произошли изменения, а не полный пакет, как сегодня. Продление действия разрешения будет осуществляться бесплатно.

В сообщении говорится, что в будущем же планируется ввести пластиковые разрешения (чипы), которые бы содержали всю необходимую информацию в электронном виде. На сегодняшний день продолжается процесс накопления базы данных.