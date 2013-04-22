Рабочие Завода им. 61-го коммунара угрожают протестами из-за долгов по зарплате

Рабочие государственного Судостроительного завода им. 61-го коммунара (Николаев) намерены организовать акции протеста, если до конца апреля Госконцерн «Укроборонпром» не погасит задолженность по зарплате.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель профкома завода Николай Головченко.

«Сейчас мы ждем выполнения обещаний, данных на наши письменные обращения директором «Укроборонпрома» С.В. Громовым и премьер-министром Н. Азаровым, – пояснил Н.Головченко. – До конца апреля нам обещали выплатить 1 млн 300 тыс. грн за январь и февраль, хотя пора уже расплачиваться и за март».

По его словам, задолженность возникла из-за того, что оказались недооформленными документы на выплату зарплаты. «Один договор был оформлен в январе, а второй – в марте, поэтому февральская зарплата «выпала» из графика. Но работа за это время была выполнена», - сказал Н. Головченко.

По его словам, у рабочих есть вопросы к «Укроборонпрому», в частности, и по поводу загрузки предприятия.

Общая сумма долга на заводе им. 61-го коммунара, по словам Н. Головченко, на сегодня составляет 15 млн грн, из которых 4,2 млн грн — это долги перед уволенными с завода. Такая сумма накопилась с 2009 года. В настоящее время на заводе работает 1100 человек. Полной загрузки нет, завод работает три дня в неделю.

«По поводу всех существующих проблем мы имеем обширную переписку с Кабинетом министров, «Укроборонпромом», – уточнил Н. Головченко. – В прошлом году задолженность достигала 30 млн грн. После обращения к Н. Азарову во время его визита в Николаев в конце августа 2012 года нам выплатили 21 млн грн. Сейчас же долг составляет 15 млн грн».

В случае, если до конца месяца долг не будет погашен, профком Завода им. 61-го коммунара будет решать вопрос об организации акций протеста», - добавил Н. Головченко.

Как сообщал УНИАН, 28 августа в Николаеве работники «Судостроительного завода имени 61 коммунара» собрались на стихийный митинг и требовали выплатить им задолженность по зарплате.

В тот день город посещал премьер-министр Николай Азаров, который пообщался с рабочими и пообещал, что долг по зарплате будет выплачен.

3 сентября Кабинет министров перераспределил средства государственного бюджета, передав Министерству обороны 100 млн грн на выплату долгов по зарплате работникам предприятий оборонно-промышленного комплекса, в частности и на погашение задолженности перед рабочими «Судостроительного завода имени 61 коммунара».