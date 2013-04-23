В Польше снизилась безработица

Варшава. Безработица в крупнейшей восточноевропейской стране, входящей в Евросоюз, Польше на конец марта текущего года составила 14,3%, что на 0,1 процентный пункт ниже, чем в феврале, но на 1 п.п. выше, чем в конце марта 2012 года.

Об этом свидетельствуют обнародованные сегодня данные Государственного управления статистики (GUS), которыми располагает УНИАН.

По данным официальной статистики, в 38-милионной стране безработными на конец первого квартала был зарегистрированы 2,314 млн человек, что на 170 тыс. больше, чем в марте прошлого года.

В прошлом месяце безработными зарегистрировались 213,9 тыс. человек против 224,9 тыс. в феврале т.г. и 193,7 тыс. в марте 2012 года.

В то же время из реестра в марте исключено 236,1 тыс. человек против 184 тыс. в феврале и 219,9 тыс. в марте прошлого года.

Работодатели в прошлом месяце зарегистрировали 40,8 тыс. вакансий, что на 2,5 тыс. меньше, чем в феврале и на 1,6 тыс. меньше, чем в марте прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в феврале безработица в Польше выросла до 14,4% с 14,2% в январе, достигнув своего максимального значения с марта 2007 года.

Польское правительство планирует в этом году направить на борьбу с безработицей 1,5 млрд долл. (+25% к 2012 году), что, как предполагается, позволит создать около 400 тыс. новых рабочих мест и сократить безработицу по итогам года до 13%.

В то же время эксперты не исключают, что безработица в этом году превысит 15%.

Справка УНИАН. С начала рыночных реформ в 1990-х годах больше всего безработных в Польше было накануне вступления страны в Евросоюз в 2004 году - около 20% от экономически активного населения, а минимальная безработица зафиксирована в конце 2008 года на уровне менее 9%.

По официальным данным, более 2 млн поляков сейчас работают за рубежом, что значительно снижает уровень официальной безработицы в стране.

В то же время в прошлом году польские работодатели впервые за более чем 5 лет сократили заявки на трудоустройство граждан Украины, которые часто заменяют выехавших за границу поляков, - на 7% до 224 тыс.