Профсоюзы выступают против принятия новой редакции Трудового кодекса

Конфедерация свободных профсоюзов Украины (КСПУ) выступает против принятия новой редакции Трудового кодекса, подготовленного депутатами от Партии регионов Ярославом Сухим и Александром Стояном, поскольку она ущемляет права наемных работников.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель КСПУ Михаил Волынец.

"Конфедерация профсоюзов уже направила жалобу в будапештский офис Международной организации труда Украины, а также в центральный офис Международной организации труда и в Международную конфедерацию профсоюзов со штаб-квартирой в Брюсселе", - сказал М.Волынец, отметив, что новый Трудовой кодекс снижает уровень защиты наемных работников.

По его словам, в проекте нового Трудового кодекса предусмотрены стимулирующие мероприятия для работодателей, которые предполагают отсутствие профсоюзов на предприятиях и учреждениях.

"В кодексе указано, что если на предприятии нет коллективного договора и нет профсоюза, а также уполномоченного лица от трудового коллектива, то работодатель регулирует социально-трудовые отношения путем выдачи внутренних нормативных актов", - пояснил он, отметив, что таким образом работодатель получает право регулировать все трудовые отношения путем выдачи указов и распоряжений, а также вносить новые нормы в устав.

При этом, по словам М.Волынца, 143-я статья новой редакции Трудового кодекса предусматривает право работодателя увеличивать рабочий день до 12 часов и более, а рабочую неделю - до 48 часов и более. "Создается впечатление, будто специально закладываются противоположные нормы, так статьей 39 того же кодекса предусмотрено, что рабочий день состоит из 40 часов", - отметил председатель КСПУ.

Еще одним существенным недостатком новой редакции Трудового кодекса М.Волынец считает возможность работодателя устанавливать видеонаблюдение за сотрудником на рабочем месте. "Если ухудшить ситуацию на рынке труда, то напряжение будет возрастать", - подытожил он.

Справка УНИАН. Новая редакция Трудового кодекса была подана на рассмотрение в парламент 22 апреля. Необходимость принятия документа, по мнению его авторов, обусловлена коренными изменениями всей системы общественных отношений в Украине в связи с формированием рыночных отношений и социально-экономическими преобразованиями. Соответственно, возник огромный массив проблем, которые должны решаться посредством трудового права.

«Подготовка нового кодифицированного акта в этой сфере объясняется также тем, что действующий Кодекс законов о труде Украины был принят еще в 1971 году и, несмотря на многочисленные изменения, уже устарел и не отвечает современным экономическим условиям», - сказано в пояснительной записке в новой редакции Трудового кодекса.