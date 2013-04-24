Минсоцполитики разработало два варианта пересмотра потребительской корзины

Министерство социальной политики Украины разработало и предложило для рассмотрения федерациям профсоюзов и работодателей два варианта модели пересмотра потребительской корзины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила министр соцполитики Наталья Королевская журналистам на брифинге.

"Мы сегодня рассматриваем две модели. Идет обсуждение с профсоюзами и работодателями", - сказала она, отвечая на вопрос УНИАН.

Н.Королевская уточнила, что один вариант заключается в корректировке существующей модели, другой – в переходе на европейский вариант, по которому корзина формируется исключительно из продуктового набора.

"Второй – европейский подход, когда в корзину закладывается исключительно продуктовый набор и дальше к нему применяется коэффициент. Мы не считаем, сколько нужно туфель, платьев, стиральных машин и на сколько лет они рассчитаны. Дается потребительский набор по продуктовой группе и учитывается коэффициент, который может себе позволить обеспечить бюджет для обеспечения себя непродовольственной группой", - отметила Н.Королевская.

При этом она подчеркнула, что более перспективным является именно второй, европейский вариант модели.

Как сообщал УНИАН, состав потребительской корзины в Украине не менялся 12 лет.

В январе Н.Королевская сообщила, что Министерство социальной политики готовит предложения о пересмотре потребительской корзины.

В марте Н.Королевская обещала презентовать модель методологии расчета потребительской корзины в апреле.

Справка УНИАН. Потребительская корзина - минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для жизни человеку. Потребительская корзина используется для расчета прожиточного минимума.