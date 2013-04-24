Кабмин утвердил порядок работы местных комиссий по предупреждению массовых увольнений

Кабинет министров Украины утвердил порядок формирования и функционирования комиссий по вопросам предупреждения массового увольнения работников в регионах. Соответствующее постановление правительства №305 опубликовано на сайте Кабмина. Согласно постановлению, комиссии формируются местными администрациями, а основой их деятельности будет анализ ситуации, который предоставляют территориальные органы Государственной службы занятости, ответственные за выполнение положения Закона Украины «О занятости населения» и ведущие сбор и обработку данных о возможных увольнениях работников и их причинах.

Комиссии, в свою очередь, на основе имеющихся данных должны разработать комплекс мероприятий, направленных на сокращение количества уволенных и поиск мест для дальнейшего трудоустройства увольняемых работников. Кроме того, комиссия оценивает эффективность действий самого работодателя и имеет право рекомендовать ему и властям пути разрешения ситуации – вплоть до предоставления финансовой помощи, отсрочки обязательных платежей с целью высвобождения средств, а также возможного перепрофилирования производства с целью улучшения финансовых показателей хозяйственной деятельности.

«Состав комиссий формируют представители местных органов власти, Службы занятости, Пенсионного фонда, а также представители профсоюзов, общественных организаций, предприятий и организаций независимо от формы собственности (по желанию)», - говорится в постановлении.

Заседания комиссий проводятся по мере необходимости.

Как сообщал УНИАН, уровень безработицы в Украине в марте по сравнению с февралем снизился на 0,1% - до 2%. Количество зарегистрированных безработных в марте сократилось на 17,5 тыс. человек и составило 571,6 тыс. человек против 589,1 тыс. в феврале.

В географическом разрезе количество безработных среди городского населения составило 325,4 тыс. человек, среди сельского - 246,2 тыс. человек.

Средняя нагрузка на одно рабочее место в марте составила 8 человек, в то время как в феврале этот показатель составлял 10 человек на место.

Уровень безработицы в Украине по методологии Международной организации труда по итогам 2012 года составил 8,1% к общему количеству трудоспособного населения страны. При этом Международный валютный фонд прогнозирует безработицу в Украине по итогам 2013 года на уровне 8,2%.